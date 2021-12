Magische Weihnachten - Von Glücksfischen und Weihnachtsengeln

Gefischt wird immer schon an der Donau. Aber Glücksfische sind nicht nur die Fische, die gefangen werden und womöglich in einer Fischsuppe landen, sondern auch die "Glücksfische", die in den Backstuben hergestellt werden.



Das mächtige Schloss in Orth erinnert an kämpferische Zeiten an der Donau, in denen nicht immer friedvolle Weihnachten gefeiert wurden. Kulinarische Backüberraschungen gibt es im Schiffscafé Struden mit "Weihnachtskrapferln", wie die Weihnachtskekse im Marchfeld heißen.