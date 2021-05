Kultur

Legendäre Badehäuser - Takara-yu, Tokio

Eines der bekanntesten Badehäuser in Tokio heißt "Takara-yu". 1927 eröffnet, wurde es nach einem Erdbeben 1938 am gleichen Ort im dörflichen Tokioter Viertel Adachi wiederaufgebaut. Das "Takara-yu" brachte es vor allem durch seinen beeindruckenden Garten zu landesweitem Ruhm. Für diesen Film öffnet das traditionelle japanische Sentō in Tokio seine Pforten und gewährt Einblicke in die Nasszelle und hinter die Kulissen.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 16.05.2021