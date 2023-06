Lass' dein Licht leuchten - Die Kulturhauptstadt Temeswar

Quelle: ORF/Art encounter.

Seit 2015 wird Temeswar alle zwei Jahre zum rumänischen Zentrum der zeitgenössischen Kunst: Die "Art Encounter" findet heuer unter dem Titel "My Rhino Is Not a Myth" statt. Daneben hat sich in Temeswar eine äußerst lebendige Kunstszene entwickelt.



Viele ihrer Proponenten sind am Kulturhauptstadtgeschehen beteiligt. Was sagen die lokalen Künstlerinnen und Künstler zum Kulturhauptstadtjahr, wie sind sie eingebunden, welche Hoffnungen werden daran geknüpft?



Regisseurin Barbara Pichler-Hausegger war auf Lokalaugenschein.