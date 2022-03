Kunst und Krempel im Kreisverkehr

Traun als "Kreisverkehr-Pionier" für Oberösterreich.

Quelle: ORF/ORF-OÖ.

Die beiden Gestalter dieser Produktion des ORF Oberösterreich, Markus Fischer und Wolfgang Marecek, versuchen eine launige Betrachtung dieses "Verkehrs-Kreisels", der alternativ zur ampelgeregelten Kreuzung besseren Verkehrsfluss ermöglichen soll. Originelle Kamera-Perspektiven, ob befahren oder überflogen, zeigen dabei auch den Flächenverbrauch.



Besonderes Augenmerk gilt aber den "Kunstwerken" im Zentrum der Kreisverkehre, die an den Gemeindegrenzen oftmals die Geister scheiden. Auch jener inzwischen pensionierte Verkehrsplaner des Landes, der den Kreisverkehr in den späten 80iger Jahren in Oberösterreich etabliert hat, kommt zu Wort, ebenso wie Künstler und nicht zuletzt "BesucherInnen", also Autofahrer/innen, die wohl manchmal beim Ausfahren aufs Blinken vergessen.



Aber so eine originelle Ausgestaltung wie im Bild oben kann schon einmal ablenken: Nach der Zerstörung im 14. Jahrhundert "dominiert" die Burg Rohr jetzt den Kreisverkehr.