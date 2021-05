Kärntens phantastische Welt

Quelle: ORF/ORF Kärnten.

Natürlich wiederholen sich viele Geschichten, werden in anderen Bundesländern und Regionen ebenso erzählt, doch gibt es ganz typische Sagen für Kärnten, wie z.B. aus dem Löllinger Graben, wo von habgierigen Knappen berichtet wird, die ihren Schatz, der verflucht ist, in der Heft vergraben haben.



Kryptische "Wallbücher", die Biermann auch gesammelt hat, sollen den Weg weisen zu sagenhaften Reichtümern und Schätzen. Eine Mischung aus Volksglauben und Frömmigkeit. In diesem Film sollen die letzten Sagenerzähler des Landes zu Wort kommen, ihre Geschichten erzählen, die mystisch, phantastisch bebildert werden, eine Sagenreise durch unser Land, mystisch, witzig und "wahrheitsgetreu".