JR in Munich - Mit Kunst die Welt verändern

Die Street-Art-Szene fasziniert ihn bald mehr als das Sprayen selbst. Er fotografiert seine Freunde, klebt heimlich Kopien ihrer Porträts an die Häuserwände. Was ihn treibt, ist eine Mission: Er will die Menschen am Rande der Gesellschaft sichtbar machen, will Grenzen einreißen - mit Kleister und Papier.