Heimatklangwelt - Eine musikalische Visitenkarte Vorarlbergs

Sie stammen aus verschiedenen Teilen Vorarlbergs, sind zwischen 23 und 36 Jahre alt, spielen unterschiedliche Instrumente, leben in Wien, Köln oder auch wieder in Vorarlberg - und haben doch vieles gemeinsam: Die sieben Gewinner des "Kulturpreis Vorarlberg" in der Sparte Jazz haben alle eine solide musikalische Ausbildung in den Musikschulen des Landes hinter sich, arbeiten mit unterschiedlichen Ensembles, sind international erfolgreich - und bekennen sich zu ihren Wurzeln. Die Dokumentation aus dem Landesstudio Vorarlberg zeigt aber auch, dass die kreativen Talente noch weit mehr können als nur hervorragend musizieren.