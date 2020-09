Kultur

Grimme-Preis für "Wie 'Holocaust' ins Fernsehen kam"

Die US-Serie „Holocaust“ wurde in den 70ern zum weltweiten TV-Ereignis. In der Bundesrepublik veränderte sie das Bewusstsein von Millionen von Menschen. Erstmals wird die Vernichtung der Juden breit diskutiert. Die Filmemacherin Alice Agneskirchner erzählt die Geschichte dieses Fernseh-Ereignisses: von der Entstehung bis hin zu den Reaktionen in Deutschland.

Datum: 21.08.2020