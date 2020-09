Kultur

Grimme-Preis für den Dokumentarfilm "Die Unerhörten"

Landtagswahlkampf 2019 in der Westprignitz. Lokale Nöte und Stimmungen sind den Menschen näher als Parteiprogramme. Jean Boué begleitet die Direktkandidaten von fünf Parteien. Kommunalpolitiker wie Wähler in Brandenburg fühlen sich unverstanden und unerhört. Ein schwieriges Thema - in dieser Dokumentation charmant und leichtgängig erzählt.

Datum: 21.08.2020