Glocken - Klang zwischen Himmel und Erde

Quelle: ORF

Apropos Klang: schon Richard Wagner wollte die Glocke in seinen Werken einsetzen - aber praktisch war das in einem Konzertsaal nicht möglich, so ließ er sich in London ähnliches anfertigen: große Gongs. Darüber spricht die Musikhistorikerin Birgit Lodes aus München, die auch verrät, wie menschliche Stimmen eine Glocke im Konzert nachahmen können.



Glocken haben nicht nur zu Ostern und zur Weihnachtszeit Saison. Der Schweizer und der Bayrische Rundfunk strahlen wöchentlich schon seit über 60 Jahren Glockensendungen aus. Warum das auch im Hightech-Zeitalter des dritten Jahrtausends so ist, erzählen ihre Redakteure Hans-Beat Flückiger und Georg Impler. Aber auch im ORF-Regionalprogramm verkünden sie bis heute täglich die Mittagsstunde.



Daher ist es zwar erstaunlich, aber nicht verwunderlich, dass man in der kleinen Tiroler Ortschaft Brandenberg während des Zweiten Weltkrieges Kopf und Kragen riskierte, um die eigene Kirchturmglocke vor dem Einschmelzen zu bewahren. Immerhin soll sie die Eigenschaft besitzen, durch ihren Klang Unwetter auf einen anderen Kurs zu bringen und von der eigenen Gemeinde abzuhalten.