Glanz für die Ewigkeit - Die Restaurierung von Stift Melk

Marmorsaal mit Deckenfresko von Paul Troger aus dem Jahr 1731

Quelle: ORF/ORF-NÖ

Die "Dokumentation am Feiertag" aus dem Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Barbara Baldauf, Kamera: Helmut Muttenthaler) zeigt Stift Melk aus bisher unbekannten Perspektiven. Ein Jahr lang hat das Filmteam immer wieder Restaurierungsarbeiten an der Kuppel von Stift Melk begleitet. Bis in 46 Meter Höhe über dem Stiftshofniveau ist das Kamerateam vorgedrungen und hat die Bauarbeiter bei ihrer spektakulären Arbeit beobachtet. 770 Quadratmeter Kupferdach wurden dabei neu gemacht, der schadhafte Dachstuhl der Kuppel erneuert. Alleine der Gerüstaufbau dafür hat 6 Wochen gedauert und 60 Tonnen Gerüst wurden dabei verbaut.



Die Dokumentation zeigt neben den aufwendigsten Restaurierungsarbeiten der vergangenen Jahre auch unbekannte Seiten des Stiftes. Im Archiv werden prähistorische Funde gelagert. Im Stiftspark zeigt sich, wie exakt und mit welcher Zahlensymbolik im Barock gearbeitet wurde. Und in den stiftseigenen Werkstätten arbeiten Tischler, Maler und Elektriker unentwegt, um die Details des Barockbaus auf Hochglanz zu halten.