Genie im Windschatten - Ignaz Joseph Pleyel

Jean Jude, Musikhistoriker an einem Pleyel Klavier, BJ 1843.

Quelle: ORF/RAUM.FILM FILMPRODUKTION

Während sich in Frankreich die Revolution ausbreitete, war Pleyel in London in einen Wettstreit mit seinem ehemaligen Lehrer Haydn verwickelt. Dazu Otto Biba, Archivdirektor der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien:



"Besonderes Charakteristikum der Londoner Musikszene dieser Jahre war, dass es schon kommerzielle Konzertunternehmer, Manager gegeben hat. In keiner anderen Stadt Europas war das so üblich. Und die haben sich große Nummern geholt und vor das Publikum gebracht. (...) Einer derjenigen, die nach London geholt wurden, um dem Herrn Salomon, der das große Geschäft mit Haydn machte, ein bisschen das Wasser abzugraben war Ignaz Pleyel.

Doch die Rechnung ist nicht aufgegangen. Pleyel und Haydn haben sich sofort verständigt und Pleyel hat Haydn sozusagen verraten, dass er seinem Unternehmer versprochen hat eine 'Sinfonia Concertante' zu komponieren, damals ein völlig neuer Symphonietypus. Der Lehrer erfährt, wozu der Schüler verpflichtet ist, setzt sich hin und schreibt auch eine solche neue 'Sinfonia Concertante', die kurz nach der von Pleyel aufgeführt wird und von der das Londoner Publikum sagt: "Die von Haydn ist ja viel besser". Der Pleyel hat diesen Symphonietypus zwar zum ersten Mal nach London gebracht, hat sich aber von seinem Lehrer Haydn ganz bewusst ausstechen lassen. Und schon war die 'Sinfonia Concertante' von Haydn das Stadtgespräch. Das ist das Faszinierende an dem Londoner Musikmarkt dieser Zeit. Da geht's zu wie heute im Businessleben überhaupt."