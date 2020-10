Der blaue Buddha - gut erhaltendes Wandgemälde in den Höhlen von Kizil.

Quelle: Jürgen Dombrowski



Le Coq und Grünwedel freuen sich über die friedliche Naivität der Uiguren, jenes Volkes, das heute gegenüber der chinesischen Zentralregierung in Peking um seine Identität kämpft. Damals, vor gut 100 Jahren, wurden die beiden deutschen Archäologen eher freundlich begrüßt. "Die Einwohner des Landes, so harmlos liebenswürdig wie kein anderes mir bekanntes Volk", schreibt Albert von le Coq in seinem Bericht. In den Höhlen aber bemerken die Forscher erste Zerstörungen: Von Muslimen ausgekratzte Augen in den Darstellungen, von Einheimischen abgetragene Lehmziegel zur Verwendung als Brennmaterial.