Faszination Oldtimer - Leidenschaft zwischen Rost und Chrom

Einer der berühmtesten Oldtimer: Herbie, der VW-Käfer

Quelle: ORF/Vaughan Video Production

In Deutschland, Österreich und der Schweiz gelten unterschiedliche Regelungen für die Klassifizierung "Historischer Fahrzeuge" - ab einem Alter von 30 Jahren darf jedenfalls von einem Oldtimer gesprochen werden. Sogar die ersten Modelle des ab 1974 produzierten VW- Golf zählen also schon zu den Oldtimern. Der Erfolg des Modells ist ungebrochen, bis 2013 wurden mehr als 30 Millionen Exemplare weltweit verkauft. Ernst Fiala, Automobilkonstrukteur und einer der "Väter" des VW Golf, über die Entwicklung der Auto-Industrie: "Vor 50 Jahren wurden in Österreich in etwa so viele Auto-Typen angeboten wie heute, nur dass es heute wesentlich weniger Firmen gibt. Ein Teil der Firmen ist auf der Strecke geblieben, die Produktionszahl pro Firma ist ungeheuer angestiegen und damit auch die Qualität. Denn nur, wenn ein Auto in großer Stückzahl gebaut wird, kann man auch alle Details in Ordnung bringen."