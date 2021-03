Familien-Bande: Der Theaterverlag Thomas Sessler

Gegründet 1911 in Budapest, führte der Alexander Marton-Verlag die großen ungarischen Autoren Franz Molnár, Karl Farkas, aber auch Ödön von Horváth, Anton Kuh oder Vicki Baum. Bis in die Gegenwart wird das Portfolio des nunmehrigen Thomas Sessler-Verlags ständig erweitert, die ganz großen Namen wie Helmut Qualtinger, H.C. Artmann oder Christine Nöstlinger sind hier gelistet.



Der Motorradhelm des früh verstorbenen österreichischen Dramatikers Werner Schwab hat in den Verlagsräumen des Sessler-Verlages eine letzte Heimat gefunden - er ziert eines der zahlreichen Bücherregale in den Verlagsräumen.



Der Film rollt die wechselvolle Verlagsgeschichte auf und erklärt, was im 21. Jahrhundert zentrale Aufgaben eines Theater-Verlags sind.