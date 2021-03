Ertauchte Geschichte - Pfahlbauten in Europa

Diese Überreste finden Unterwasserarchäologen heute vor

Pfahlbauten liegen in den Flachwasserzonen der Seen und in Mooren. Bei Kontakt mit Sauerstoff aus der Luft würden viele organische Substanzen zerfallen, wie etwa Textilien, Samen, Früchte oder auch Exkremente, die wichtige Hinweise über Ernährung, Landwirtschaft und Viehzucht liefern können.



Zudem haben die archäologischen Tauchgänge viele gediegene Schmuckstücke, Figuren, Töpfe und verzierte Gefäße, die vom großen handwerklichen Geschick der Bewohner zeugen, unbeschädigt ans Tageslicht bringen können.



Pfahlbauten sind die ersten archäologischen Unterwasser-Denkmäler auf der UNESCO-Liste. Neben Österreich sind Deutschland, die Schweiz, Italien, Frankreich und Slowenien daran beteiligt. Einige interessante Stätten exemplarisch aufzuzeigen und ihren Geheimnissen nachzuspüren ist eines der vielen Anliegen dieses 3sat-Films.