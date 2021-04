Erich Fried - Wir sind ein Tun aus Ton

Dr. Volker Kaukorei und Peter Simonischek in dem Raum, in dem der Nachlass von Erich Fried in der ÖNB untergebracht ist.

Quelle: ORF/epo Film.

"Nach dem deutschen Einmarsch in Wien 1938, der mich aus einem österreichischen Oberschüler in einen verfolgten Juden verwandelte, und nach der Ermordung meines unpolitischen Vaters durch Gestapo-Beamte, nahm ich mir vor, wenn ich lebend entkäme, zu tun, was mein Vater in den letzten Jahren seines Lebens vergeblich tun wollte: Schriftsteller zu werden. Ich wollte gegen Faschismus, Rassismus und die Austreibung unschuldiger Menschen schreiben." (Aus Erich Frieds Exiltagebuch)



Dieses Versprechen hat Erich Fried voll erfüllt. Trotz oder gerade wegen seines Schicksals.