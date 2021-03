Eine Hand voll Leben - Geschichte(n) vom Mais

In Italien wird Mais aber nicht nur als Tierfutter verwendet, er wurde als Polenta neben Pizza und Pasta zu einer de drei Säulen der so genannten "cucina povera“ - bekannt auch als "granoturco“, als "türkisches Korn“. Ein Name, der durchaus auf die Wanderschaft des Mais über Arabien oder gar Ostasien nach Europa hinweist. In Ostösterreich wird er auch "Kukuruz" genannt. Dieser Name kommt aus den östlichen Nachbarländern. In der Steiermark und in Kärnten gibt es eine rustikale Abart der Polenta - den Sterz. Insbesondere in den bäuerlichen Gegenden war er eine weit verbreitete, deftige Mahlzeit für alle Gelegenheiten.