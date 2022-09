Ein Leben für Liechtenstein - Fürst Hans-Adam II.

Stadtpalais Wien - Ballsaal

Quelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

Nach dem zweiten Weltkrieg lebten die Liechtenstein von Grund- und Kunstverkäufen. Wesentliche Besitztümer lagen in der ehemaligen Tschechoslowakei und waren verloren. Der Fürst hat das Familienvermögen neu aufgestellt, er gilt heute als der reichste Monarch Europas.



Außerdem konnte er die familieneigene Kunstsammlung durch Zukäufe zur besten Privatsammlung alter Meister machen und er hat die beiden Palais in Wien aufwändig restaurieren lassen. Politisch hat Hans-Adam II. das Fürstentum in die UNO und in den EWR geführt.



Weniger bekannt ist das Engagement der Fürstenfamilie bei der Zucht von Reis- und Forstpflanzen in der Steiermark und beim Weinanbau in Niederösterreich.