Das Opernhaus wurde von den Wiener Architekten August von Sicardsburg und Eduard van der Nüll geplant. Am 25. Mai 1869 wurde das Haus mit Mozarts "Don Giovanni" in Anwesenheit von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth feierlich eröffnet.

Quelle: ORF/Clever Contents

Die Oper wurde als erster öffentlicher Ringstraßenbau in Angriff genommen. Das Architektenduo Sicardsburg und van der Nüll errichtete ein mit modernster Technik ausgestattetes Haus, was das Publikum freilich erst nach Einlass würdigte. Zuerst einmal gab es Spott und Häme für die uncharmante "Kiste", eine "versunkene" noch dazu. Nicht die Schuld der Architekten: Während des Baus hatte man das Straßenniveau angehoben.



Theophil Hansens Rampe am Parlament stand in der Kritik, ebenso Friedrich Schmidts neugotisches Rathaus. Im Burgtheater wurde die Akustik bemängelt, eine "Verschandelung" der Universität konnte verhindert werden … Hatten Gustav Klimts Bilder für die Burgtheater-Feststiege noch gefallen, trafen seine Fakultätsbilder für den Universitäts-Festsaal nicht mehr ganz den konservativen Ringstraßengeschmack. 1900 wurden sie erstmals in der Secession gezeigt - aufwühlend, verwirrend, nackt und abstrakt war das Dargestellte. Klimt zog die Bilder zurück. 1945 verbrannten sie in einem Schloss in Niederösterreich.