Direktorin Sabine Haag (Kunsthistorisches Museum - KHM) vor Benvenuto Cellinis berühmtem Salzfass - der Saliera.

Quelle: ORF/CleverContents

In einem "Parcours der Paläste" lädt dieser Film zu einem Streifzug durch die Jahrtausende. Von den ältesten Zeugnissen der ägyptischen Hochkultur, die im "Kunsthistorischen Museum" (Bild oben) zu bestaunen sind, bis zu den gesanglichen Kapriolen Anna Netrebkos in der Staatsoper, von der 25.000 Jahre alten Faszinationskraft der "Venus von Willendorf" im "Naturhistorischen Museum" bis zu einem der größten Luster Europas im Wiener Rathaus - nirgendwo sonst auf der Welt sind so viele Kulturschätze auf so vergleichsweise kleinem Raum versammelt wie auf der Ringstraße - am "Boulevard der Paläste".