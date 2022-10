Die vierte Brücke. Kulturhauptstadt Novi Sad

"4 New Bridges", "4 neue Brücken", lautet der Übertitel des Jahres 2022 in Novi Sad, denn die zweitgrößte Stadt Serbiens ist heuer Europäische Kulturhauptstadt - neben Kaunas in Litauen und Esch-sur-Alzette in Luxemburg.



Eine Ehre und Aufgabe zugleich, wollen die Veranstalter das Unternehmen "Kulturhauptstadt" als Annäherung an Europa verstehen. Doch wie kann das gehen, wenn zugleich Vladimir Putin Ehrenbürger der Stadt ist? Geht es nach den Veranstaltern und Planern des Kulturhauptstadt-Programmes, soll die Kultur Novi Sads vierte Brücke schlagen - eine Brücke nach Europa, aber auch eine Brücke über die Gräben, die die kriegerische Vergangenheit und die angespannte Gegenwart aufgerissen haben.



Derzeit ist eine Mehrzahl der serbischen Bevölkerung gegen einen Beitritt zur EU, viele sehen den Krieg in der Ukraine als berechtigten Gegenschlag Russlands. Regisseurin Barbara Pichler-Hausegger lässt in ihrer Dokumentation Künstler/innen und Kulturschaffende zu Wort kommen und befragt sie zur Stimmung in der multikulturellen und multi-ethnischen Universitätsstadt Novi Sad. Der große Schriftsteller László Végel, Angehöriger der ungarischen Minderheit, vermisst als überzeugter Bürger Novi Sads die ursprüngliche Vielfalt seiner Stadt und steht dem Kulturhauptstadt-Jahr sehr kritisch gegenüber. Ganz anders sieht das Nemanja Milenkovi?. Der Leiter der "Foundation Novi Sad - European Capital of Culture" ist naturgemäß überzeugt von den Chancen, die sich daraus für die Stadt ergeben können!