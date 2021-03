Kultur

Die Retter von Notre Dame

In den frühen Morgenstunden des 16. April 2019 wachte Paris im Schock auf: Die Kathedrale Notre-Dame war durch ein Feuer schwer beschädigt und einsturzgefährdet. Die Berichterstattung über den kolossalen Brand löste eine weltweite Welle von Solidarität und Trauer über die Schäden an der 800 Jahre alten Kathedrale aus. Der Film dokumentiert, was in den Stunden, Tagen, Wochen und Monaten nach dem Brand geschah.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 10.12.2020