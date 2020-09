Die Kogi, letzte indianische Hochkultur in Südamerika, leben noch so wie vor 400 Jahren. Selten lassen sie Weiße in ihr Gebiet.

Quelle: ZDF, Carola Wedel

Sie prüfen, ob sie uns vertrauen, Einblicke in ihre Kultur und ihre uralten Rituale geben können. Den Kogi geht es um zwei Masken, die in Berlin sind. Seit mehr als 100 Jahren. Legal erworben, aber für ihre Rituale von großer Bedeutung. Die Indianer wollen sie zurück. Eine Bitte, die mit ihrer Kultur, ihrem Weltbild zu tun hat: Sie fühlen sich als Hüter der Erde, und Masken dienen dazu, das Gleichgewicht in der Natur aufrecht zu erhalten. Ich bin tief berührt von diesen Menschen, ihrer Einfachheit, Klarheit, Verletzlichkeit und ihrem Mut.

Am nächsten Tag führen uns die neun Mamas durch die wunderbare Tropenlandschaft zu einer heiligen Höhle. Wir quetschen uns in eine Ecke, alles Drehen ist improvisiert, keiner weiß, was geschieht. Wir reagieren nur. An Orten wie diesem werden oben in den Bergen zukünftige Mamas die ersten neun Jahre ihres Lebens aufgezogen, um - zumeist ganz allein in der Dunkelheit - eine besondere Verbindung zur Natur aufzubauen und sich mit Aluna, der geistigen Dimension im Schöpfungsmythos der Kogi, zu verbinden.