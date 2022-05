Die Bier-Pioniere

Eberhard Anheuser baute zusammen mit Adolphus Busch das Bier-Imperium Budweiser auf

Quelle: SWR

Es ist die Geschichte zweier tatendurstiger Emigranten, die mit der Brauerei Budweiser das weltgrößte Bier-Imperium in den USA aus dem Boden stampften - Eberhard Anheuser und Adolphus Busch. Anfang der 1840er-Jahre bricht zunächst Eberhard Anheuser aus Bad Kreuznach in die Neue Welt auf. 1857 wandert auch Adolphus Busch aus Mainz-Kastel nach Amerika aus. In dieser Zeit verlassen viele aus dieser Region ihre Heimat, von der Pfalz bis ins Rheinland herrschen Hunger und Arbeitslosigkeit links des Rheins.

In den rasch emporstrebenden USA dagegen werden Arbeitskräfte gesucht. Anheuser und Busch tun sich zusammen und brauen ein Bier nach der böhmischen Pilsener-Methode, die sie von einer Brauerei aus dem böhmischen Budvar abgekupfert haben, und nennen es "Budweiser". Die beiden sind nicht die einzigen Auswanderer aus dem Südwesten, die mit dem Bierbrauen in den USA ihr Glück machen.