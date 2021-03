Der Wiener Stephansdom - Die Wiedergeburt eines Wahrzeichens

Es galt also, ein ganzes Land neu aufzubauen: Die Wiederauferstehung des Doms wurde zum Zeichen dafür. Heute können Millionen von Besuchern jedes Jahr ein Meisterwerk aus Romanik und Gotik bestaunen, das von unbekannten Baumeistern erschaffen wurde, um den Menschen Raum für ihre Gespräche mit Gott zu geben.



Regisseur Robert Neumüller erzählt in dieser Hochglanz-Dokumentation in imposanten Bildern die ganze Geschichte des Doms von seiner Gründung bis in die jüngere Gegenwart.