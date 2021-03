Der Prater: Historisches

In einer Zeit, in der es noch keine städtischen Parks gab und auch nur die wenigsten sich eine Ausfahrt auf das Land leisten konnten, bedeutete der Prater einen großen Gewinn an Lebensqualität für die Wienerinnen und Wiener.



Fortan fand hier jede nur erdenkliche Vergnügung, jedes Remmi-Demmi statt. 1873 war der Prater Austragungsort der ersten Weltausstellung im deutschsprachigen Raum auf einem Gelände, das fünfmal so groß war wie jenes der im Jahr zuvor in Paris stattgefundenen Weltausstellung, Wahrzeichen war die Rotunde mit der damals größten Kuppel der Welt - sie fiel 1937 einem Brand zum Opfer.



1895 wurde der legendäre Themenpark "Venedig in Wien" eröffnet, er bestand in seiner ursprünglichen Form bis 1901. Las Vegas anno dazumal!



Zum 50. Thronjubiläum von Kaiser Franz Joseph I. im Jahr 1897 wurde eines der bis heute bestehenden Wahrzeichen Wiens errichtet, das über 64 Meter hohe Riesenrad, damals eines der größten seiner Art.