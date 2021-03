Der Prater: Der Grüne Prater

Die Wiener teilen den Prater in zwei Regionen: den "Wurstelprater" und den "Grünen Prater". Die Grünlandschaft ist fast doppelt so groß wie der Central Park in New York und liegt als weitläufiges Erholungsgebiet in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. Die Prater Hauptallee mit ihrer Länge von 4,4 Kilometern hat sich zu einem Eldorado für Jogger, Skater, Radfahrer und Wanderer entwickelt. Heute gehört der ganze Prater den Sportlern und Erholungssuchenden, die an sonnigen Wochenenden die zahlreichen Liegewiesen bevölkern. Sport steht im grünen Teil des Praters im Vordergrund. Die Liste der Sportarten ist lang: Schwimmen, Leichtathletik, Fußball, Reiten, Traben, Galoppieren, Tennis, Golf, Hockey, Bowling, Skaten, alles wird hier ausgeübt - manche sehen nur zu.