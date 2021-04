Der Fürst und seine Schätze - Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein

Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein

Quelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

Geschäftlich gilt der Name Liechtenstein als "Türöffner". Die Dokumentation lässt die Zuseher in die beiden Palais, die Gemäldedepots und die Restaurierungswerkstätten blicken und macht klar, was der Fürstenfamilie gänzlich fehlt: das Interesse sich in den Klatschspalten wieder zu finden. Hans-Adam II ist der erste Fürst von Liechtenstein, der im Kleinstaat aufgewachsen ist, seine vier Kinder haben hier die öffentliche Schule besucht. Einmal pro Jahr, am Staatsfeiertag, lädt er alle Bürger zu einem Empfang in den Schlossgarten ein. Hans-Adam II ist eben auch ein Fürst zum Anfassen.