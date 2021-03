Das weiße Ballett - Die spanische Hofreitschule

Junghengste auf der Alm in Piber

Quelle: ORF/Marx Media.

Was aber macht die Faszination und den Mythos der dressierten weißen Hengste aus, dass sie mittlerweile zum Selbstbildnis und Verständnis der Österreicher gehören, wie Stephansdom, Walzer, Mozarts Musik und Sachertorte?



Die Dokumentation begibt sich auf Spurensuche ins Bundesgestüt Piber in der Steiermark, wo die Lipizzaner seit 1920 gezüchtet werden, zur neuen, hochmodernen Ausbildungsstätte am niederösterreichischem Heldenberg und natürlich in die historischen Stallungen der Hofburg in Wien, wo sich die wahrscheinlich schönste Reithalle der Welt befindet.



Die älteste ist sie auf alle Fälle: Bereits 1732 eröffnet, wird in der barocken Winterreitschule immer noch täglich trainiert und finden an die 50 Vorstellungen pro Jahr statt. Und auch heute noch kann man jeden Morgen die Pferde beobachten, wenn sie aus ihren Stallungen geführt werden und die Reitschulgasse überqueren, um in die Trainingshalle zu gelangen.