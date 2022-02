Kultur

Dance around the world - Tel Aviv

"Dance around the world - Tel Aviv" führt zu den angesagtesten, zu den besten Tanzkompanien der Welt - den modernen und den klassischen - und taucht ein in die pulsierende Szene vor Ort. Hochkultur modern, emotional und unterhaltsam: "Dance around the world - Tel Aviv" hat den charmanten Charakter eines getanzten Roadmovies: Es vermittelt den Flair der Orte, an denen die Tänzer*innen sowie Choreograf*innen leben und wirken.

