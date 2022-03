Christos Anesti! Ostern am Peloponnes

Traditionelles Ballonsteigen zu Tsakonischem Tanz in Leonidio.

Quelle: ORF/Manuela Zips-Mairitsch.

In der byzantinischen Festungsstadt Monemvasia am südlichen Peloponnes kann man sich wie kaum anderswo auf den geschichtlichen Glanz besinnen und auf Erneuerung durch die Überwindung des Todes im ewigen Leben hoffen. Bei der überaus weltlichen Variante der Osterfeiern in Leonidio werden die bösen Kräfte des Leidens und des Todes hingegen mit Böllerschüssen und allem erdenklichen Krawall vertrieben. Doch neben den Exzessen mit den selbst gebastelten Bomben existiert auch hier ein Element der spirituellen Hoffnung: In der Osternacht werden hunderte Heißluftballons in allen erdenklichen Größen in den Himmel geschickt, um mit dieser Handlung an der Auferstehung teilzuhaben. Aus theologischer Sicht folgt das Páscha-Fest an beiden Orten demselben Ablauf. Am Tag der Kreuzigung, dem Großen Freitag, treffen sich vor allem die Frauen in ihrer alten Kirche, gut die halbe Nacht werden sie hier verbringen, um die Totenbahre Christi mit Blumen zu schmücken. Am Todestag Jesu geht es um die Überwindung des Todes auf dem Weg zum ewigen Leben. Bei der frühmorgendlichen Messe am Großen Freitag nimmt der Priester den Leib Christi vom Kreuz und bringt ihn ins Allerheiligste. Für viele ist die Prozession der Totenbahre Christi der spirituelle Höhepunkt des Páscha-Festes. Tausende Menschen drängen sich durch die engen Straßen Monemvasias. In Leonidio warten sie auf den Plätzen vor den zahlreichen Kirchen, um nach dem "Bombenfest" und dem Feuerwerk ihre sorgfältig und aufwändig gefertigten Ballons steigen zu lassen. Mit dem Weihrauch erfasst in Monemvasia eine ganz eigene Atmosphäre den antiken Ort und erlaubt eine Zeitreise in die Ursprünge des Christentums. So wird die innige Glaubenserfahrung des Todes Christi als Voraussetzung für die Auferstehung möglich.



In Leonidio ist es die Nacht der Party und damit auf säkulare Weise eine Praxis, dem Tod zumindest vorüber gehend zu entkommen. Am Abend des Großen Samstags - der Osternacht - verliest der Priester an beiden Orten die gesamte Apostelgeschichte - als Zeugnis für die Wahrhaftigkeit der Auferstehung. Wenn es in der Kirche finster wird, ist der Moment gekommen.



Mit dem ewigen Licht aus Jerusalem verkündet der Priester die frohe Botschaft: "Christos anésti! Christus ist auferstanden!" Angeführt vom Priester drängen die Feiernden nun aus den Kirchen. Das symbolisiert, dass die Auferstehungsbotschaft der ganzen Welt gilt. Punkt Mitternacht geben sogar im sonst so besinnlichen Monemvasia einige Knallkörper den Startschuss für die österliche Freudenzeit. In den Umarmungen drückt sich der Gedanke der Versöhnung aus. Manche werden am Kirchenplatz ausharren bis die Rache am vermeintlichen Verräter Christi ansteht: die Judasverbrennung. Die meisten sehen darin keine symbolische Hinrichtung, sondern ein jährliches Spektakel. Zeremonienmeister wie der alte Dimitris erhalten den Applaus der Schaulustigen. Die griechisch-orthodoxe Kirche distanziert sich jedoch von dem weit verbreiteten Brauch und betont die österlichen Motive der Befreiung, Versöhnung und Nächstenliebe.