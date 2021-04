Burgen und Schlösser in der Steiermark - Zeugen der Geschichte

Die Riegersburg

Quelle: ORF/RAN Film

Der Film porträtiert die Häuser, aber auch die Menschen, die sie heute beleben: Der Ausgangspunkt ist die imposante Riegersburg, die wohl stärkste historische Festung des Abendlandes, die noch heute im Besitz des Fürstenhauses Liechtenstein ist und als eine der wichtigsten Touristenattraktionen der Steiermark gilt.



Auf Schloss Kornberg führt Schlossherr Andreas Bardeau höchstpersönlich durch die opulent ausgestatteten Salons seines Schlosses und hat so manch Bonmot aus der weitreichenden Familiengeschichte der Bardeaus für seine Gäste parat - ein Geschlecht, das seit 1871 in Besitz von Schloss Kornberg ist und das 1911 von Kaiser Franz Joseph in den österreichischen Grafenstand erhoben wurde.