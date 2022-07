Kultur

Bob Dylans Amerika (5/5): Kalifornien

In Kalifornien an der Westküste der USA beschließt Wolfgang Niedecken seine Reise durch Bob Dylans Amerika. Der "Sunshine State" gilt als der Geburtsort der Hippie- und Protestkultur. Aber nicht nur die Beat-Poeten in San Francisco zogen in den 1960er-Jahren den jungen Bob Dylan in ihren Bann: Jahre später bewegten ihn die dort herrschenden Lebensbedingungen und die Atmosphäre zu einem Umzug an die Westküste.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 15.07.2022