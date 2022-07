Kultur

Bob Dylans Amerika (1/5): New York

Der Kölner Musiker Wolfgang Niedecken hat sich auf den Weg gemacht, um das Amerika seines legendären Musikerkollegen Bob Dylan zu erkunden. Seine Reise beginnt in New York. New York und Bob Dylan sind untrennbar miteinander verbunden. Schließlich nahm die Karriere des legendären Musikers vor mehr als 50 Jahren dort ihren Anfang. Niedecken trifft in New York die Menschen, die ihm Dylan und dessen Amerika wirklich näherbringen können.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 11.07.2022