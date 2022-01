Beethovens Wien - Die Welt wollte ich umspannen …

Beethovenhaus Mödling (südl. v. Wien) Beethovenzimmer Arbeitszimmer

Quelle: ORF/ORF III/Museum Mödling

Mit dem Pianisten Rudolf Buchbinder, einem der besten Beethoven-Kenner weltweit, begibt Barbara Rett sich auf die Spuren des Komponisten in Wien. Die beiden besuchen Beethovens Wohnungen und Wirkungsstätten in den inneren Bezirken Wiens.



Das Pasqualati-Haus auf der Mölkerbastei, die Wohnung in der Laimgrubengasse, die Restaurants des ersten Bezirks, in denen er zu Gast war, und das Theater an der Wien, in dem unter anderem die Uraufführung seiner einzigen Oper "Fidelio" stattfand. Wer offnenen Auges durch die Stadt geht, kann - auch entlang der vielen Gedenktafeln und Denkmäler - noch heute überall dem Leben des einzigartigen Komponisten nachspüren!