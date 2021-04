Kultur

Bayerischer Filmpreis 2021

Die Verleihung der Bayerischen Filmpreise ist 2021 anders als sonst. Statt bei einer Gala im Prinzregententheater im Januar werden die Preise im April in einer TV-Sendung verliehen. Christoph Süß moderiert in bewährter Weise und begrüßt seine Gäste auf der Bühne im TV-Studio. Auf Überraschungen und emotionale Momente dürfen sich die Preisträgerinnen und Preisträger ebenso wie das Publikum zu Hause natürlich auch in diesem Jahr freuen.

Datum: 02.05.2021