Bayerischer Filmpreis 2019

Stanley (Heiner Lauterbach) und Toni (Isabella Ferrari) in Kenn Follets "Eisfieber"

Heiner Lauterbach zählt zu den bekanntesten deutschen Schauspielern. In Doris Dörries Komödie "Männer" gelang ihm 1985 an der Seite von Uwe Ochsenknecht der große Durchbruch – über sechs Millionen Zuschauer lockte der Film in die deutschen Kinos. Für diesen Erfolg wurde Heiner Lauterbach mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet.



Zahlreiche Engagements für Kino und TV folgten und auch heute noch begeistert Heiner Lauterbach auf der Leinwand, so wie jüngst in "Der Fall Collini" oder in der BR-Koproduktion "Enkel für Anfänger", die am 6. Februar 2020 in die Kinos kommt. In der Feel-Good-Komödie finden Heiner Lauterbach, Maren Kroymann und Barbara Sukowa als "Leihomas" und "Leihopa" eine ganz neue Bestimmung und starten damit unverhofft in die turbulenteste und erfüllteste Zeit ihres Lebens.