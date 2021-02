Barockjuwel an der Donau - Stift Dürnstein in der Wachau

Dieses hat in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sein heutiges barockes Aussehen erhalten hat.

Die Dokumentation von Marietheres Van Veen zeigt, wie unter dem damaligen Propst Hieronymus Übelbacher (1710-1740) "der Himmel in die Kirche geholt" wurde. Denn genau das war in der Barockzeit Aufgabe und Anliegen von Baumeistern, Malern und Handwerkern: Die prachtvolle Gestaltung nicht nur weltlicher, sondern auch sakraler Bauwerke. Und der Propst hatte es sich zum Ziel gesetzt, auch "sein" Kloster in ein barockes Kleinod umzuwandeln.