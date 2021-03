In "Aufgetischt: Musik Musik" sind die Reisen der jungen Musikerin und Ziehharmonikaprofessorin Johanna Dumfart durch Österreich Leitmotiv und klanglicher Pfad. Am Weg locken Improvisation und Variation, in Tirol, Niederösterreich, dem Burgenland, Oberösterreich und Wien. Johannas Bruder und Bandkollege Michael, ein begnadeter Klarinettist, lebt nicht nur Ohrenschmaus, sondern auch Gaumenfreude. Er arbeitet im "Gelben Krokodil" in Linz, wo Küchenchef Hermann Grabner mit einer Haferflockenschnitte mit Pesto aus Roten Rüben und sautierten Pilzen ein verführerisches Zwischenspiel komponiert.