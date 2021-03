Auf den Spuren Fellinis

Fellini war ein Regisseur der wie kein anderer Träume und Ideen in unverwechselbare, poetische, phantastische Filme umsetzte. Mit Filmen wie «La Strada», «La Dolce Vita», «8½», «Amarcord», «Casanova» oder «E la nave va» setzte er neue Massstäbe. Seinem ehemaligen Assistenten, Gerald Morin, ist es in seinem Dokumentarfilm gelungen, die vielen Facetten Fellinis einzufangen. Noch einmal lässt er das Publikum an einer Zeit des Kinos teilhaben, wie sie heute nicht mehr existiert.