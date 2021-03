Allerheiligen mit Christian Stückl

Zum vierten Mal ist der "fromme Rebell", wie ihn manche nennen, Spielleiter. Was fasziniert ihn an der Auseinandersetzung mit dem Thema Tod? Welche Bilder hat der Intendant des Münchner Volkstheaters vor Augen? Und wie geht Christian Stückl mit persönlichen Schicksalsschlägen um? Glaubt er an ein Jenseits, an Himmel und Hölle, an einen gnädigen Gott?