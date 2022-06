Agatha Christie und der Orient

Von 1949 bis 1963 führte Max Mallowan Ausgrabungen in Nimrud im heutigen Irak, 30 Kilometer entfernt von Mossul, durch. Auch hier war Agatha immer an seiner Seite, genoss die Freiheit und den Mannschaftsgeist unter den Archäologen. Ein Leben so ganz anders als das Leben, das die damals schon weltberühmte Schriftstellerin in England hatte. <br/><br/>Ihre glückliche Zeit als die Frau eines Archäologen beschrieb Agatha Christie in dem Buch "Come, Tell Me How You Live", das im kriegsgebeutelten London des Zweiten Weltkriegs entstand - wie sie selbst sagt, als eine Erinnerung an die glückliche und friedliche Welt im Nahen Osten zwischen den Kriegen.