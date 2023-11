Advent in Vorarlberg

Blechbläserensemble Militärmusik Vorarlberg vor dem Klostertalmuseum

Quelle: ORF/ORF-V.

Im Klostertalmuseum in Wald am Arlberg begrüßt Moderatorin Martina Köberle Volksmusikantinnen und Volksmusikanten sowie einen der bekanntesten Klostertaler, den ehemaligen Bandleader der "Klostertaler" Markus Wolfahrt.



Adventlich wird es mit Ritualbegleiterin Lilo Amann-Schwarz, die Adventkranz und Kerzen räuchert und so Frieden in die Stuben zaubert. Einer der besten Chöre Vorarlbergs, der Kammerchor Feldkirch, präsentiert seine Lieder in der frisch renovierten Pfarrkirche Dalaas.