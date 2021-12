Die Kons Fiddler

Quelle: ORF/ORF Vorarlberg.

Bei dichtem Schneefall spielen Alphornbläser auf der Terrasse, der Götzner Männer-Dreigesang singt am über 2000 Meter hohen Rüfikopf ein Hirtenlied. In den Stuben des Gasthauses spielen die Kons-Fiddler und das Trio Weihnachtsstern Besinnliches und Flottes. Die Musiker von Sonus Brass stehen im tief verschneiten Montafon und instrumentieren das Stück: Jesu bleibet meine Freude.



Die Seniorchefin des legendären Hotels Gasthof Post in Lech, Kristl Moosbrugger, blättert mit Moderatorin Martina Köberle in ihren Gästebüchern. Sie erzählt über ihre adeligen Gäste, wie sie nach Lech kommen, wie sie sich im persönlichen Kontakt geben.



Moderatorin Martina Köberle wandert in der Sendung mit Lamas im Schnee und erfährt am eigenen Leib, wie entspannend das sein kann. Sie besucht außerdem den Krippenweg in St. Gallenkirch im Montafon und einen in einen Dialektraum umgewandelten alten Ziegenstall. In "Advent in Vorarlberg" erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer heuer mehr über das Ritual der Wintersonnwende, das im hinteren Großen Walsertal begangen wird.