Kaminer Inside: Wie klingt die Schweiz?

Auf seiner Suche stellt Wladimir fest, dass der Klang der Schweiz mehrsprachig ist. In Lausanne besucht er Andreas Andrekson, der unter dem Namen «Stress» als Rapper erfolgreich ist. Im östlichen Bergkanton Graubünden trifft er zwei rätoromanische Künstler:innen: Den Dirigenten Clau Scherrer und die Multiinstrumentalistin Corin Curschellas, die beide die rätoromanische Kultur in die Zukunft führen. In Appenzell schliesslich lernt Wladimir Kaminer von Josef Rempfler wie die urtümliche Schweiz klingt. Der Sohn eines Bauern schwingt eine Münze in einer Schüssel und entlockt dieser romantische, reine Naturtöne. Ob dies Wladimir auch gelingt? Am Schluss seiner Reise durch die Schweiz, erkürt Wladimir aus der klanglichen Vielfalt seinen ganz persönlichen Favoriten.