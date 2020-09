Kaminer Inside: Kultursommer mit Hindernissen

In der fast 400-jährigen Geschichte wurden die Passionsfestspiele in Oberammergau bislang nur 1940 abgesagt - und einmal verschoben: vor genau hundert Jahren, 1920, wegen der Millionen Toten, die der 1. Weltkrieg und die Spanische Grippe gefordert hatten. Und jetzt Corona. Wladimir Kaminer trifft Christian Stückl, der die Festspiele schon zum vierten Mal leitet. Die Proben hatten schon vor einem Jahr begonnen. Nur wer seit mindestens 20 Jahren in Oberammergau lebt, darf mitspielen: Mit fast 2.500 Bewohnern sind so viele an der aktuellen Produktion beteiligt wie nie zuvor. Die Absage hat Stückl emotional enorm mitgenommen, aber zuversichtlich ist er trotzdem: "Wir machen unsere Passion."

Kaminer erfährt von Frederick Mayet, der nach 2010 zum zweiten Mal den Jesus darstellen sollte, dass "die Absage ein Schock für das ganze Dorf ist, so von Hundert auf Null runterzufahren. Aber wenigstens wissen wir, dass es weitergeht und können uns jetzt auf die Passion 2022 freuen." Oberammergau lebt mit und von den Spielen: Hotels, Gaststätten, Souvenirläden und viele weitere Betriebe sind finanziell von der Passion abhängig, 37 Millionen Euro hat die Gemeinde 2010 durch die Passion verdient. Und jetzt? Null.

Hotelier Anton Preissinger hatte gerade Mitarbeiter eingestellt für den Sommer, die Zimmer aufwändig renoviert. Außerdem sollte er als Pilatus mit seinem Sohn Anton Jr. gemeinsam auf der Bühne stehen. "Die Passion ist schon ein Fixpunkt hier, um den sich vieles dreht. Unser Hotel ist seit dem 19. Jahrhundert in Familienhand, wir werden das überleben. Aber das ist natürlich eine Katastrophe, ausgerechnet im Passionsjahr. Wenigstens haben wir die Chance auf ein Ausnahmejahr in zwei Jahren."