Wladimir Kaminers Reise beginnt nicht in der Schweiz, sondern in seiner Wahl-Heimat Berlin. Die dort wohnhafte Schweizer Schauspielerin Ursina Lardi gibt ihm einen Crash-Kurs in allen vier Landessprachen. Wladimir fühlt sich gut gewappnet und besucht als erstes den berühmtesten und zugleich schweigsamsten aller Schweizer: den Emmentaler-Käse. In dessen Heimatregion, dem Emmental, tüftelt der Hobby-Käser Beat Wampfler an nichts Geringerem als an einer Innovation des Käsemachens. Er beschallt Käse mit Musik und erzielt damit erstaunliche Resultate. Wladimir schnappt sich ein Stück Hip-Hop-Käse und besucht anschliessend den Schweizer Rapper Marash Pulaj. Seit seiner Jugend rappt Marash über seine Identität als Secondo und über seine Eltern, die wegen der Jugoslawienkriege in die Schweiz flüchteten und hier eine neue Heimat suchen mussten.