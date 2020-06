Kaminer Inside: Österreich - Auf der Suche nach dem Heimatgefühl

Für Wladimir Kaminer ist Österreich ein kleines Land mit großer Geschichte. Die Schnitzel müssen groß sein, statt Kaffee bestellt man einen "Verlängerten": natürlich lauter Klischees. Doch wie tickt dieses Land wirklich? Wladimir Kaminer begibt sich auf die Suche nach den wahren Heimatgedanken der Österreicherinnen und Österreicher. Für die einen ist und bleibt Heimat das österreichische "Sound of Music"-Berg-Idyll, mit Trachten und Tradition. Andere finden sie im säuerlichen Geschmack von Obstsorten wie Mispeln oder in schwarzhumoriger Wiener Popkultur. Moderator und Autor Wladimir Kaminer stößt in Österreich auf ein Kaleidoskop der unterschiedlichen Heimatgefühle. Mit seiner ihm typischen deutsch-russischen Vogelperspektive führt Kaminer durch die ORF/3sat-Produktion und geht der Frage nach: "Was bedeutet Heimat für die ÖsterreicherInnen?"