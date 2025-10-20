Hauptnavigation

Iss besser! – Tariks wilde Küche: Ackerglück in Niedersachsen

Diesmal reist Tarik nach Seevetal in Niedersachsen. Dort besucht er Familie Overmeyer, die ihre Vision einer rundum wertschöpfenden Landwirtschaft realisiert, die enkeltauglich sein soll.

Eine Besonderheit ist der große Hofladen, in dem die Landwirte ihre Produkte selbst vertreiben. Ohne lange Transportwege und ohne Zwischenhändler kommen die feldfrischen Lebensmittel direkt zum Kunden, alles in Bioqualität, alle Produkte frisch vom Hof oder aus der Region.

Auf dem Hof der Overmeyers wird auf rund fünf Hektar Fläche in reiner Freilandhaltung eine große Bandbreite von Kräutern, Salaten und Feldgemüsen angebaut. Von Blumenkohl bis Zuckermais, über 40 Sorten Gemüse werden täglich in der Hochsaison vor Ort geerntet und finden den direkten Weg in die Regale des Hofladens.

Vor Ort bekommt Tarik Rose eine kleine Acker- und Hofführung und darf seinen Blumenkohl selbst auf dem Feld ernten. Bei so viel frischer Auswahl ist es für ihn ein Leichtes, zwei großartige Rezepte auf die Teller zu bringen: Es gibt zart gegarten Schweinebauch mit zweierlei Blumenkohl und ein cremig-scharfes Gemüsecurry mit Nudeln. Natürlich köstlich und wie immer perfekte Inspirationen zum Nachkochen!

